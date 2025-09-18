«Абербайджан» и Албания вместо Армении: Трамп оказался в нелепой ситуации на встрече со Стармером
Президент США Дональд Трамп оказался в нелепой ситуации во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает НТВ.
В ходе своего выступления американский лидер заявил, что США удалось урегулировать конфликт «между Абербайджаном и Албанией», тем самым исказив название Азербайджана и перепутав Армению с Албанией.
Напомним, что это уже не первая подобная ошибка Трампа. Армению с Албанией он уже путал в интервью телеканалу Fox News, которое показали в эфире 12 сентября.
Также в ходе выступления американский лидер заявил, что, по его мнению, угроза перерастания украинского конфликта с третью мировую войну миновала.
