«Абербайджан» и Албания вместо Армении: Трамп оказался в нелепой ситуации на встрече со Стармером

18 сентября 2025, 18:42

Трамп снова перепутал Армению и Албанию и исковеркал название Азербайджана

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп оказался в нелепой ситуации во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает НТВ.