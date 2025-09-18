«Путин меня подвёл»: Трамп сделал громкое заявление о российском лидере
Президент США Дональд Трамп признался, что российский лидер Владимир Путин «подвёл его» в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом политик заявил в ходе одного из недавних выступлений, пишет РИА Новости.
По словам Трампа, он рассчитывал, что благодаря личным контактам с Путиным ему удастся быстро остановить конфликт. Однако развитие ситуации пошло не по плану, что, по его словам, стало для него разочарованием.
Несмотря на это, Трамп выразил уверенность, что как конфликт на Украине, так и эскалация в секторе Газа обязательно удастся урегулировать. Он не уточнил, на каких условиях или в какие сроки это произойдёт, но отметил, что мир возможен и достижим.
