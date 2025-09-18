«Путин меня подвёл»: Трамп сделал громкое заявление о российском лидере

18 сентября 2025, 17:35

Трамп заявил, что Путин «подвёл его» при урегулировании конфликта на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп признался, что российский лидер Владимир Путин «подвёл его» в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом политик заявил в ходе одного из недавних выступлений, пишет РИА Новости.