Самолёт Трампа чуть не столкнулся с пассажирским лайнером над Нью-Йорком

Фото: iStock/dongfang zhao

Самолёт президента США по пути в Великобританию слишком приблизился к пассажирскому лайнеру, следовавшему из Форт-Лодердейла в Бостон. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сведения диспетчерской службы.





По информации агентства, диспетчеры обратились к пилотам пассажирского рейса с просьбой быть внимательнее и изменить курс.





«Уверен, вы понимаете, кто это... Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов. Spirit 1300 поверните вправо на 20 градусов. Прямо сейчас», – говорится в записи обращения.