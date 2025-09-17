Самолёт Трампа чуть не столкнулся с пассажирским лайнером над Нью-Йорком
Самолёт президента США по пути в Великобританию слишком приблизился к пассажирскому лайнеру, следовавшему из Форт-Лодердейла в Бостон. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сведения диспетчерской службы.
По информации агентства, диспетчеры обратились к пилотам пассажирского рейса с просьбой быть внимательнее и изменить курс.
«Уверен, вы понимаете, кто это... Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов. Spirit 1300 поверните вправо на 20 градусов. Прямо сейчас», – говорится в записи обращения.Сближение самолётов произошло в воздушном пространстве над Лонг-Айлендом.
Дональд Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом – первый состоялся в 2019 году. В преддверии нынешней поездки оппозиционные группы провели масштабные акции протеста в Лондоне, напоминая о крупном митинге против Трампа, который состоялся в 2019 году.