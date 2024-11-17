В Абхазии планируют создать временное правительство

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Абхазская оппозиция планирует создать временное правительство, если президент Абзахии Аслан Бжания не подаст в отставку до вечера воскресенья. Об этом заявил представитель оппозиции, председатель общественной организации ветеранов войны «Аруаа» Темур Гулиа в беседе с ТАСС. По его словам, временное правительство созовет всех государственных служащих на работу и будет контролировать госуправление.
«Если до вечера президент не подаст в отставку, мы из числа координационного совета организуем временное правительство, созовем всех госслужащих на работу, обеспечим условия для работы и будем контролировать процесс государственного управления», — пояснил он.Гулиа добавил, что страна должна продолжать привычный образ жизни, ведь «завтра понедельник», а для этого сотрудники государственного сектора должны выйти на работу.
Оппозиционер также подчеркнул, что государственная телерадиокомпания Абхазии необъективна и освещает лишь сторону власти, называя оппозицию нарушителями конституции, бандитами и экстремистами.
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