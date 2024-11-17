Протестующие в Абхазии начали демонтаж заборов вокруг правительственных зданий

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В Абхазии протестующие начали демонтировать заборы вокруг правительственных зданий в Сухуме — администрации президента, парламента и правительства. Об этом сообщает ТАСС. Люди вооружились «болгарками» и начали спиливать ограждения.
«Мы приступили к демонтажу железного ограждения вокруг комплекса правительственных зданий. При этом оставим один фрагмент забора и там будет табличка с надписью в назидание будущим правителям Абхазии о том, что надо быть вместе с народом, а не ограждаться от него», — приводят в агентстве слова представителя комитета по защите суверенитета Абхазии Левана Лагулаа.Стоит отметить, что высокие ограждения вокруг правительственных зданий появились этим летом, что спровоцировало сильную критику со стороны общественности, так как раньше люди могли спокойно гулять рядом с администрацией президента, парламентом и кабинетом министров.
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