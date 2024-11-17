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Абхазские протестующие устроили концерт в захваченной администрации президента

Барас Куджба (Фото: istockphoto/ Илья Питалев)

Барас Куджба (Фото: istockphoto/ Илья Питалев)

Музыкант из Абхазии, маэстро Барас Куджба устроил концерт на балконе захваченной протестующими администрации президента, проинформировало РИА Новости.
Через пару часов после того, как от здания администрации президента увезли военные грузовики, протестующие вынесли на балкон второго этажа синтезатор и начали играть национальную музыку. Некоторые композиции исполнил абхазский музыкант Барас Куджба.

Ранее один из лидеров оппозиции в Абхазии Леван Микаа заявил, что президент республики Аслан Бжания сбежал.



Президент Абхазии Аслан Бжания передавал, что произошедшее в Сухуме 15 ноября — попытка государственного переворота. Лидер государства обратил внимание, что что он — избранный президент Абхазии. Аслан Бжания рассказал, что властям республики не удалось найти компромисс с оппозицией ни по одному вопросу.

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Бжания: Абхазской оппозиции предложили правовой выход из ситуации
17 ноября 2024, 15:06

Аслан Бжания (Фото: riamediabank/Григорий Сысоев )

Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал ТАСС о том, что оппозиционерам предложили правовой способ выхода республики из кризиса.
«Ничего непоправимого еще не произошло. Выход предложен, законный конституционный выход предложен президентом», — сообщил президент Абхазии.

По словам лидера республики, протестующим предложили ряд условий: оппозиционеры освобождают комплекс зданий и потом Аслан Бжания и парламент принимают необходимые правовые акты. Более того, президент подаёт в отставку и потом на территории государства пройдут выборы, в ходе которых и определятся предпочтения граждан Абхазии.

Лидер республики придерживается мнения, что оппозиция Абхазии должна доказать свою поддержку со стороны народа на выборах.

Ранее абхазский музыкант Барас Куджба устроил концерт на балконе захваченной протестующими администрации президента.

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В Кремле высказались об обрушении отношений России и США
Песков: при Трампе было сложно представить нынешнее обрушение отношений РФ и США
17 ноября 2024, 14:41

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Во время первого президентского срока Дональда Трампа было сложно представить такое же обрушение отношений России и США, как имеющееся на сегодняшний день. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, который опубликован в телеграм-канале «Вестей». По его словам, подобную деградацию двусторонних отношений было сложно помыслить, несмотря на все сложности того времени.
«Несмотря на все издержки, несмотря на все немыслимое, что творилось, все-таки тогда еще было сложно предположить, что возможно такое обрушение двусторонних отношений, свидетелями которого мы являемся сейчас», — пояснил он.
Ранее советник премьер-министра Словакии Ян Мажгут заявлял, что специальная военная операция идет между США и Россией на территории Украины. По его словам, единственный способ разрешения украинского конфликта — это дипломатические переговоры. Советник Фицо также напомнил, что Европа и США продолжают оказывать ВСУ финансовую и военную поддержку.

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Военный эксперт Коротченко: США могут разместить в Польше ядерное оружие
17 ноября 2024, 14:00

Фото: istockphoto/vadimrysev

В польском Редзиково в 165 километрах от российской границы открылась очередная военная база США. На ней будут размещены системы американской противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore.
Этот комплекс включает в себя AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3), сообщает РИА Новости. Как объяснил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, появление этих изначально противоракетных установок позволит США запускать не только ракеты-перехватчики.

По его словам, штатное оборудование пусковых систем Mk 41 VLS позволяет загрузить в них не только противоракеты SM-3, но и крылатые ракеты типа «Томагавк», причём как с обычным, так и с ядерным зарядом. Коротченко пояснил, что узнать о такой замене очень сложно, для этого необходимо иметь агентурный источник на самом объекте. Эксперт также добавил, что SM-3 способны сбивать не только баллистические ракеты, но и спутники на околоземной орбите.

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#польша
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Президент Абхазии: События в стране 15 ноября — попытка госпереворота
17 ноября 2024, 13:27

Аслан Бжания (Фото:riamediabank/Александр Кряжев)

Президент Абхазии Аслан Бжания сказал, что произошедшее в Сухуме 15 ноября — попытка госпереворота, проинформировало ТАСС.
Аслан Бжания подчеркнул, что он — избранный президент государства. Абхазский лидер поделился, что властям республики не удалось найти компромисс с оппозицией ни по одному вопросу.

Глава государства обратил внимание, что оппозиция Абхазии на выборах должна доказать, что общественность с ней согласна.

Ранее Аслан Бжания обратился к гражданам Абхазии с просьбой не поддаваться на провокации.

Вечером 11 ноября в Сухуме начались протесты после того, как абхазский парламент принял закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Закон стал необходим для того, чтобы определить новое понятие «многофункциональные комплексы».

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#оппозиция
#государство
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Протестующие в Абхазии вернули МО отнятую у военных технику
17 ноября 2024, 13:00

Фото: istockphoto/ rarrarorro

Протестующие в Сухуме вернули Министерству обороны Абхазии грузовики, отнятые у военнослужащих во время захвата правительственного комплекса зданий, проинформировал Телеграм-канал Respublica.
«Протестующие своими силами привели военную технику в порядок и передали сотрудникам минобороны», — сообщил канал.

15 ноября 2024 года Минобороны разместило шесть грузовиков ГАЗ и три «Урала» возле правительственного комплекса, когда там начала собираться толпа. Потом участвующие в протесте использовали одну из машин, чтобы протаранить забор и прорваться к зданиям.

Ранее один из лидеров оппозиции Леван Микаа объявил, что президент Абхазии Аслан Бжания сбежал. Местонахождение главы государства не раскрывается, передал оппозиционер. Леван Микаа обратил внимание, что переговоры правительства и оппозиции подошли к концу, и если президент до утра не выйдет на связь, то вопрос его отставки будет рассматривать парламент.

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#оппозиция
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В Кремле назвали разговор Путина с Шольцем откровенным
Песков заявил, что разговор Путина с Шольцем был детальным и весьма откровенным
17 ноября 2024, 12:56

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Официальный представитель Кремля отметил, что во время разговора позиция сторон излагалась взаимно. По словам пресс-секретаря, Путин разговаривал с Шольцем по-русски, через переводчика.

Песков заключил, что политическую волю руководства Германии на возобновление диалога с РФ можно только приветствовать.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, Владимир Путин поговорил с Олафом Шольцем по телефону. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. Канцлер ФРГ отметил важность начала переговоров по ситуации на Украине. Стороны договорились контактировать и далее.

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«Должен сидеть и слушать»: в США высказались о Зеленском
Риттер: Зеленский должен сидеть и слушать США, пока не вернет им деньги
17 ноября 2024, 12:13

Фото: istockphoto.com/ru/Oleksii Liskonih

Владимир Зеленский должен сидеть и слушать все, что говорят ему США, пока не вернет им все полученные деньги. Так на слова главы киевского режима о независимости Украины от Штатов отреагировал бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети Х. По его словам, когда Киев не вернет Вашингтону все деньги, тогда он может вновь стать независимым.
«Выплати нам обратно 184 миллиарда долларов, Зеленский. Потом вы можете вновь стать независимой страной. А до этого сиди и слушай», — ответил Риттер на заявление Зеленского.
Ранее на это же высказывание Зеленского отреагировал американский миллиардер Илон Маск, написав, что у того «потрясающее чувство юмора».

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#переговоры
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Медведев раскрыл неочевидное последствие завершения конфликта на Украине
Медведев: конец конфликта на Украине подорвет позиции американского СПГ в Европу
17 ноября 2024, 12:05

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Завершение конфликта на Украине отразится на поставках американского СПГ в Европу и подорвет его позиции. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. По его словам, такой исход возможен, так как Россия в качестве одного из условий окончания конфликта называет отмену санкций.
«Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете (одно из наших условий – отмена санкций). Что окажется важнее: предвыборные обещания или деньги? Вопрос риторический», — написал он.
Ранее Медведев сообщал, что Зеленский пытается сохранить интерес американцев к конфликту на Украине, торгуя доступом к природным ресурсам. Политик объяснил, что «Вашингтон радостно инвестирует в украинский конфликт», поскольку заинтересован в запасах минерального сырья.

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#газ
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Словакия продолжила получать российский газ
17 ноября 2024, 11:45

Фото: istockphoto/ Cylonphoto

Недавно Австрия объявила, что больше не получает газ из РФ. «Газпром» рассказал, что поставки в направлении этой страны остались неизменными. Словацкая SPP продолжила получать топливо по тому же трубопроводу, проинформировало Reuters.
Государственная компания SPP из Словакии, которая является самым крупным в стране оператором национальной газовой энергосистемы, продолжила получать топливо из Российской Федерации на фоне известий о прекращении поставок в Австрию по трубопроводу, проходящему через территорию Украины.

«Ситуация, когда крупный потребитель прекратил получать газ с востока, но такой же объем продолжает идти через территорию Украины, показывает, что в Европе по-прежнему сильно заинтересованы в этом газе», — заявляла компания SPP.

Россия поставляет топливо в страны Западной и Центральной Европы через украинскую территорию по единственно возможному маршруту — Уренгой — Помары — Ужгород. В конце 2024 года транзитный контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает. Киев объявил, что не планирует его продлевать. РФ подчеркнула, что готова использовать альтернативные маршруты.

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