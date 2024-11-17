Абхазские протестующие устроили концерт в захваченной администрации президента

Барас Куджба (Фото: istockphoto/ Илья Питалев)
Музыкант из Абхазии, маэстро Барас Куджба устроил концерт на балконе захваченной протестующими администрации президента, проинформировало РИА Новости.
Через пару часов после того, как от здания администрации президента увезли военные грузовики, протестующие вынесли на балкон второго этажа синтезатор и начали играть национальную музыку. Некоторые композиции исполнил абхазский музыкант Барас Куджба.
Ранее один из лидеров оппозиции в Абхазии Леван Микаа заявил, что президент республики Аслан Бжания сбежал.
Президент Абхазии Аслан Бжания передавал, что произошедшее в Сухуме 15 ноября — попытка государственного переворота. Лидер государства обратил внимание, что что он — избранный президент Абхазии. Аслан Бжания рассказал, что властям республики не удалось найти компромисс с оппозицией ни по одному вопросу.
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Ранее один из лидеров оппозиции в Абхазии Леван Микаа заявил, что президент республики Аслан Бжания сбежал.
Президент Абхазии Аслан Бжания передавал, что произошедшее в Сухуме 15 ноября — попытка государственного переворота. Лидер государства обратил внимание, что что он — избранный президент Абхазии. Аслан Бжания рассказал, что властям республики не удалось найти компромисс с оппозицией ни по одному вопросу.
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Ольга Енгалычева