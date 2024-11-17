Бжания: Абхазской оппозиции предложили правовой выход из ситуации

Аслан Бжания (Фото: riamediabank/Григорий Сысоев )
Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал ТАСС о том, что оппозиционерам предложили правовой способ выхода республики из кризиса.
«Ничего непоправимого еще не произошло. Выход предложен, законный конституционный выход предложен президентом», — сообщил президент Абхазии.
По словам лидера республики, протестующим предложили ряд условий: оппозиционеры освобождают комплекс зданий и потом Аслан Бжания и парламент принимают необходимые правовые акты. Более того, президент подаёт в отставку и потом на территории государства пройдут выборы, в ходе которых и определятся предпочтения граждан Абхазии.
Лидер республики придерживается мнения, что оппозиция Абхазии должна доказать свою поддержку со стороны народа на выборах.
Ранее абхазский музыкант Барас Куджба устроил концерт на балконе захваченной протестующими администрации президента.
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