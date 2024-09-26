Абхазский парламент приступил к принятию обещанных России законопроектов

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Парламент Абхазии начал принятие законопроектов, обещанных России, после того как Москва приостановила финансирование социальных программ в республике.
25 сентября депутаты парламента Абхазии ратифицировали Соглашение между Абхазией и РФ «о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам». Этот законопроект был одним из ключевых вопросов в переговорах между Москвой и Сухумом. Об этом сообщает издание kp.ru.
Еще одной спорной темой стало разрешение россиянам покупать коммерческую недвижимость в Абхазии. Несмотря на опасения местных жителей, связанные с возможной утратой контроля над экономическими объектами, парламент пошел на уступки.
Решение парламента Абхазии было принято на фоне недавней приостановки Россией финансирования ряда социальных программ. С 1 сентября выплаты были временно приостановлены, что затронуло врачей, учителей, сотрудников силовых структур и другие категории граждан. Министр иностранных дел Абхазии Сергей
Шамба отметил, что урегулирование спорных законодательных вопросов с Россией может поспособствовать восстановлению финансовой помощи.
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Еще одной спорной темой стало разрешение россиянам покупать коммерческую недвижимость в Абхазии. Несмотря на опасения местных жителей, связанные с возможной утратой контроля над экономическими объектами, парламент пошел на уступки.
Решение парламента Абхазии было принято на фоне недавней приостановки Россией финансирования ряда социальных программ. С 1 сентября выплаты были временно приостановлены, что затронуло врачей, учителей, сотрудников силовых структур и другие категории граждан. Министр иностранных дел Абхазии Сергей
Шамба отметил, что урегулирование спорных законодательных вопросов с Россией может поспособствовать восстановлению финансовой помощи.
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Елена Перлова