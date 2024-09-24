Стало известно о грядущем громком заявлении премьера Грузии

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе грядущего выступления на Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября может анонсировать договор о ненападении с Абхазией и Южной Осетией. Об этом информирует Formula.
Уточняется, что реализация этого договора позволит сделать правительства Абхазии и Южной Осетии его полноправными сторонами. Согласно информации издания, это расширит их признание как государств на международной арене.
Примечательно, что ранее грузинские власти негативно относились к подобным инициативам.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал причину войны с Южной Осетией в 2008 году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Примечательно, что ранее грузинские власти негативно относились к подобным инициативам.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал причину войны с Южной Осетией в 2008 году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова