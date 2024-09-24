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Стало известно о грядущем громком заявлении премьера Грузии

Formula: премьер Грузии Кобахидзе может анонсировать договор о ненападении
24 сентября 2024, 12:18
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе грядущего выступления на Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября может анонсировать договор о ненападении с Абхазией и Южной Осетией. Об этом информирует Formula.
Уточняется, что реализация этого договора позволит сделать правительства Абхазии и Южной Осетии его полноправными сторонами. Согласно информации издания, это расширит их признание как государств на международной арене.

Примечательно, что ранее грузинские власти негативно относились к подобным инициативам.



Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал причину войны с Южной Осетией в 2008 году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#акции
#грузия
#южная осетия
#абхазия
В Кремле высказались о президентской гонке в США
Песков: президентская гонка в США — не вопрос приоритетного интереса для России
24 сентября 2024, 12:38

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президентская гонка в США не является вопросом приоритетного интереса для России. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, Россия живет собственной повесткой дня. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президентская гонка в Соединенных Штатах должна быть главным вопросом для американских избирателей.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.

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В Госдуме назвали условия для начала мирных переговоров с Украиной
Депутат Толмачев: ради мира Киев должен сложить оружие и выбрать новую власть
24 сентября 2024, 12:05

Фото: iStock/FabrikaCr

Для мирного урегулирования конфликта Украина должна сложить оружие и установить легитимную власть, избранную народом. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Толмачев.
«Переговоры с человеком, возглавляющим террористическую структуру, атакующую мирные города, возможны только в воспаленных фантазиях тех, кто имеет серьезные проблемы в психиатрической сфере. Напомню, что полномочия Зеленского истекли еще в мае. Сегодня его подпись не имеет силы, а планы или измышления — просто пшик», — заявил Толмачев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, «мирный план» Зеленского для России является бессмысленным. Депутат считает, что если украинские власти действительно хотят мирно урегулировать конфликт, то для этого Украина в первую очередь должна сложить оружие. Только в этом случае переговоры будут иметь смысл.

Кроме того, Толмачев подчеркнул, что на Украине для проведения мирных переговоров должна установиться легитимная власть, избранная народом.

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#переговоры
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В США подозревают Зеленского именно в этом
Federalist: в США подозревают, что Зеленский вмешался в выборы
24 сентября 2024, 11:02

Глава киевского режима Владимир Зеленский подозревается во вмешательстве в американские выборы, пишет издание Federalist.
Как подчеркнули авторы материала, подозрение закралось после предполагаемой поддержки кандидата в президенты США Камалы Харрис при визите на производство боеприпасов в штате Пенсильвания, который колеблется.

«Зеленский сегодня в Пенсильвании, подписывает бомбы вместе с губернатором Шапиро. Зеленский также нападает на Джея Ди Вэнса в самом крупном и важном колеблющемся штате в стране в год выборов. Ребят, если не это иностранное вмешательство в выборы, то я не знаю», — процитировал журнал слова кандидата в сенаторы США Шона Парнелла.
До этого в США оценили так называемый «план победы» Владимира Зеленского. По мнению журналистов, глава киевского режима просто в очередной раз выпрашивает помощь у своих союзников.

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В США оценили план Зеленского по завершению конфликта на Украине
TAC: в «победном плане» Зеленского не предусмотрено завершение конфликта
24 сентября 2024, 10:45

Фото: istockphoto/rarrarorro

«Победный план» главы киевского режима Владимира Зеленского не предусматривает завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает издание The American Conservative.
«И хотя детали плана еще не были раскрыты, СМИ раскрыли его описание. Похоже, что в нем нет никакого пути к победе, и нет плана в принципе», — сказано в публикации.
По оценкам авторов материала, так называемый «план победы» представляет собой очередные требования для союзников.

Накануне Владимир Зеленский совершал поездку в США, о чем уведомил украинцев с борта военно-транспортного самолета в видеообращении.

Срок президентских полномочий Зеленского завершился 20 мая 2024 года. Как отмечал президент России Владимир Путин, в украинской республике произошла узурпация власти.

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Сын Трампа пришел в ярость из-за заявлений Зеленского
Трамп-младший заявил, что Зеленский не имеет права критиковать его отца
24 сентября 2024, 10:25

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Сын кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп-младший пристыдил в соцсети X украинского лидера Владимира Зеленского за слова о его отце.
По словам Трампа-младшего, Зеленский, который получает миллиарды долларов от американских налогоплательщиков, «имеет наглость» критиковать кандидата на пост президента. Он отметил, что предводитель киевского режима имеет смелость критиковать его отца почти сразу после того, как «проукраинский фанатик» Уэсли Раут совершил покушение на Трампа во Флориде.

Происходящее сын политика и бизнесмена назвал абсолютным позором.

Ранее Зеленский заявил, что считает слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта предвыборными обещаниями. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#зеленский
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Глава генштаба США раскрыл способ разгадать мысли российских военных
Глава генштаба США Браун рассказал, как понять ход мыслей российских военных
24 сентября 2024, 08:29

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун заявил, что для понимания хода мыслей российских военных необходимо прислушиваться к вопросам. Об этом пишет РИА Новости.
Браун отметил, что он имел опыт контактов с коллегами из «стран-соперников», в ходе которых ему удавалось узнать некоторые данные, «базируясь на том, какие темы они поднимают».

Глава американского генштаба привел в пример взаимодействие с российскими военнослужащими в Сирии несколько лет назад. Он подчеркнул, что ему удалось понять их мысли, исходя из задаваемых вопросов.

По словам Брауна, значимым «индикатором» также был вопрос, который российские военные могли задавать несколько дней подряд.

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«Хезболла»: военные обстреляли транспортно-логистическую базу на севере Израиля
24 сентября 2024, 07:40

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило о проведенной атаке ракетами на транспортно-логистическую базу «Амос» и завод по производству взрывчатых веществ, расположенные в районе населенного пункта Зихрон-Яаков на севере Израиля, в ночь на вторник. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что база «Амос» была обстреляна бойцами исламского сопротивления ракетами «Фади-1». Помимо этого, по производству взрывчатых веществ в районе Зихрона бойцы нанесли удар ракетами «Фади-2». Отмечается, что обстрелы были произведены в защиту Ливана, а также его народа. Помимо этого, аэропорт Мегиддо на севере Израиля за ночь был атакован три раза.

С утра понедельника израильская авиация начала наносить масштабные удары по поселениям на юге и востоке Ливана, затрагивая десятки деревень и несколько крупных населённых пунктов. В ответ бойцы шиитского движения «Хезболла» выпустили множество ракет в сторону северного Израиля. Ливанское правительство уже обратилось к ООН с призывом вмешаться и остановить агрессию Израиля.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило глубокую обеспокоенность по поводу растущего числа жертв среди гражданского населения в Ливане на фоне продолжающейся эскалации конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оон
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Житель Донецка по заданию украинских спецслужб следил за автомобилями военных
24 сентября 2024, 07:24

Фото: iStock/irene_rebrova

В Донецкой Народной Республике сотрудники УФСБ России задержали мужчину, который, по данным следствия, действовал по заданию украинских спецслужб. Он подозревается в слежке за автомобилями военнослужащих Вооружённых Сил России. Об этом информирует РИА Новости.
«Задержанный по заданию украинских спецслужб осуществлял слежку за автомобилями военнослужащих ВС России, а также получал денежное вознаграждение за совершение террористических актов вторым соучастником, который ранее был задержан УФСБ России по ДНР», — отмечается в сообщении ведомства.

По информации УФСБ России, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая организацию террористического сообщества и участие в нём, а также приготовление к преступлению и покушение на преступление.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии задержали женщину, которая сотрудничала с украинскими спецслужбами. Она собирала и передавала вражеским спецслужбам разведданные о ВС России.

До этого сотрудники ФСБ ликвидировали агента военной украинской разведки, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области.

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#преступление
#уголовное фсб
#днр
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Посол Коронелли раскрыл, что на самом деле стоит за санкциями против российских СМИ
Посол Коронелли: Санкции против РФ это деградация политической системы США
24 сентября 2024, 06:10

Фото: istock/Mihrznru

Санкции, введённые против российских международных СМИ под надуманными предлогами, являются очередным свидетельством деградации политической системы США и её трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру.
Об этом заявил российский посол в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости.

«Это ещё одно свидетельство необратимой деградации политической системы Северной Америки. Так называемые борцы за свободу прессы с невероятным цинизмом подавляют голоса несогласных. Но я уверен, что заставить нас замолчать не удастся», — подчеркнул Коронелли.
Посол также отметил, что атака на российские СМИ осуществляется под предлогом вмешательства в демократические процессы, что он назвал «крестовым походом» против всех, кто имеет мнение, отличное от позиции Вашингтона. Коронелли уверен, что основная цель этой кампании — запугивание американского населения накануне президентских выборов.

По его словам, на Кубе российские журналисты продолжают получать поддержку и признание местных жителей, а слова Фиделя Кастро о том, что «Правда восторжествует», остаются актуальными.

В ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы «Россия сегодня» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры, направленные на ограничение работы американских СМИ в РФ.

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#сша
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