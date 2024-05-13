«Абсолютно не коррумпирован»: что известно о новом министре обороны РФ Белоусове

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Новый будущий министр обороны РФ Андрей Белоусов совершенно не коррумпирован и является технократом. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники и экспертов.
По мнению издания, президент России Владимир Путин решил назначить Белоусова министром обороны для того, чтобы кардинально изменить подход к проведению спецоперации, усилив контроль над российскими оборонными расходами.
При этом уточняется, что Белоусов не имеет собственной властной базы. Он также не служил в армии и верен Путину.
Бывшая сотрудница Центробанка РФ Александра Прокопенко выразила мнение, что теперь военные расходы России сильно увеличатся и будут жёстко контролироваться. По её словам, Белоусов является сторонником роли промышленности в экономике.
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При этом уточняется, что Белоусов не имеет собственной властной базы. Он также не служил в армии и верен Путину.
«Он абсолютно не коррумпирован. Белоусов не будет претендовать на то, чтобы возглавить армию как генерал со всеми этими медалями. Он трудоголик. Он технократ. Он очень честный, и Путин его очень хорошо знает», — рассказал источник издания, который лично знает Путина и Белоусова на протяжении многих лет.
Бывшая сотрудница Центробанка РФ Александра Прокопенко выразила мнение, что теперь военные расходы России сильно увеличатся и будут жёстко контролироваться. По её словам, Белоусов является сторонником роли промышленности в экономике.
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Элина Позднякова