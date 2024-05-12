Путин предложил назначить Белоусова министром обороны России

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Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ, сообщили в Совете Федерации.
«В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на руководящие должности ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложен на должность Министра обороны — Андрей Рэмович Белоусов», — говорится в официальном сообщении.Сенаторы проведут консультации по предложенным кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.
Напомни, что Андрей Белоусов до этого занимал пост первого вице-премьера России. 7 мая 2024 года было объявлено, что он покинет правительство и перейдет на новую должность. На его предыдущее место работы был назначен глава Минпромторга Денис Мантуров.
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