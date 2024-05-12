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Путин предложил назначить Белоусова министром обороны России

12 мая 2024, 21:31
Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ, сообщили в Совете Федерации.
«В Совет Федерации поступили предложенные Президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на руководящие должности ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложен на должность Министра обороны — Андрей Рэмович Белоусов», — говорится в официальном сообщении.
Сенаторы проведут консультации по предложенным кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.



Напомни, что Андрей Белоусов до этого занимал пост первого вице-премьера России. 7 мая 2024 года было объявлено, что он покинет правительство и перейдет на новую должность. На его предыдущее место работы был назначен глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Первый замгубернатора стал исполняющим обязанности главы Курской области
Первый замгубернатора Смирнов стал исполняющим обязанности главы Курской области
12 мая 2024, 19:52

Фото: администрация Курской области

Алексей Смирнов назначен исполняющим обязанности губернатора региона, сообщили в пресс-службе правительства Курской области.
До получения иных указаний он будет исполнять обязанности губернатора. Смирнов ранее занимал должность первого заместителя губернатора и председателя правительства Курской области.

Текущий губернатор Роман Старовойт находится в Москве, где принял участие в заседании профильного комитета Государственной Думы, связанного с его выдвижением на должность министра транспорта. Назначение Старовойта было единогласно поддержано комитетом.

Предложение о назначении Романа Старовойта на пост министра транспорта было выдвинуто премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее эту должность занимал Виталий Савельев, которому предложили стать вице-премьером и заняться вопросами развития транспорта и логистики в новом правительстве.

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Блинкен: США делают всё возможное для ускорения военных поставок Киеву
12 мая 2024, 18:50

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Соединённые Штаты делают всё возможное для того, чтобы ускорить военные поставки Украине. В том числе это касается вооружений для создания угрозы Крыму.
Об этом заявил в интервью телеканалу CBS News госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что то же самое делают и европейские страны. Он признал, что пауза в несколько месяцев при одобрении запроса на выделение Украине очередного транша военной и финансовой помощи имела свои последствия. Тем не менее, Блинкен выразил уверенность, что Киев сумеет «удержать фронт на востоке».

Кроме того, по словам госсекретаря, даже в нынешний «сложный момент» Украине под силу развивать успехи в Чёрном море, в том числе создавая угрозы Крыму. Американцы же предоставляют для этого системы вооружений, заключил Блинкен.

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Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства
Вице-спикер ГД: все комитеты поддержали предложенные кандидатуры членов кабмина
12 мая 2024, 17:27

Фото: iStock/Oleg Elkov

12 мая вице-спикер Государственной думы Александр Жуков объявил, что кандидатуры на замещение должностей в правительстве были рассмотрены в 18 профильных комитетах, пишет РИА Новости.
«Сегодня 18 комитетов рассмотрели кандидатуры на посты заместителей председателя правительства и министров. Все заседания завершены, и, по моей информации, все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов», — сообщил он.
В частности, комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры высказал поддержку кандидатурам Виталия Савельева на должность вице-премьера и Романа Старовойта на пост главы Министерства транспорта.

Член этого комитета Олег Гарин отметил, что Савельев уже имел опыт работы в Минтрансе и возглавлял «Аэрофлот», что, по его мнению, обеспечивает знание отрасли и необходимый опыт. Старовойт, в свою очередь, руководил Курской областью и в период с 2012 по 2018 год возглавлял Росавтодор.

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Шольц пообещал не высылать из Германии работающих украинцев
12 мая 2024, 13:18

Фото: сайт Кремля

Работающим в Германии украинцам призывного возраста высылка на родину не угрожает. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он призвал граждан Украины, проживающим сейчас в Германии, искать работу, пояснив, что этим обеспечивается «безопасность пребывания», передаёт редакционное объединение RND. Канцлер уточнил, что многие украинцы уже работают, но есть ещё «пара сотен тысяч», в которых в настоящее время остро нуждается немецкий рынок труда.

Кроме того, Шольц выразил надежду, что запланированная на 15-16 июня в Швейцарии мирная конференция по Украине предоставит возможность урегулирования конфликта и станет определённым «шагом вперёд». Политик призвал всех участников саммита использовать все дипломатические возможности для мирного разрешения противостояния на Украине.

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#украина
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США хотят отвести Турции роль противовеса России и Китая
Aydnlk: США хотят отвести Турции роль противовеса России и Китая
12 мая 2024, 12:19

Фото: iStock/9parusnikov

Американские политические круги стремятся присвоить Турции роль противовеса России и Китаю, пишет газета Aydınlık.
Это является причиной заявлений Вашингтона о «новом этапе» в отношениях с Анкарой. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс, выступая в Анкаре, отметил, что Турция и США находятся «на пороге нового этапа» в своих отношениях, который начинается с возвращения к «основам», включая «коллективную оборону».

Фикрет Акфырат, колумнист издания, поднимает вопрос о том, есть ли у этих двух союзников по НАТО общая позиция в отношении безудержной агрессии Израиля, а также общие интересы в отношении санкций против России, ведь Россия является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Турции.

Кроме того, он задается вопросом, в чем сходство в политике Вашингтона и Анкары по отношению к России, которая является главным союзником Турции в борьбе с атлантическими угрозами. Он также отмечает, что в политических кругах Вашингтона обсуждается, что Турция должна заполнить вакуум, образовавшийся после отхода США из Ирака и Сирии.

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#нато
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Посол Канады сделала дерзкое заявление о России
Посол Канады: отношения Оттавы и Москвы находятся в крайне плохом состоянии
12 мая 2024, 11:57

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посол Канады в России Сара Тейлор считает, что отношения между Оттавой и Москвой находятся в самом низком состоянии за всю их историю.
В интервью CBC она подчеркнула, что в настоящее время эти отношения крайне напряжены и, вероятно, являются самыми неприятными за всё время существования.

Тейлор также отметила, что Канада принимает политику «ограниченного взаимодействия» с Россией, в результате чего она не присутствовала на инаугурации Владимира Путина.

По мнению посла, санкции, наложенные на Россию, в конечном итоге окажут значительное воздействие на российскую экономику.

В свою очередь, в феврале российский посол в Оттаве Олег Степанов, в интервью РИА Новости, заявил, что Канада потеряла Россию как выгодный рынок, однако введенные ограничения имеют скорее символический, чем практический характер и не наносят ущерба российской экономике.

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В ГД РФ рассказали, сколько времени надо депутатам на утверждение вице-премьеров
Володин: ГД надо более шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров РФ
12 мая 2024, 11:50

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что на обсуждение кандидатур на посты заместителей премьер-министра страны в нижней палате потребуется более шести часов.
В интервью агентству ТАСС он отметил, что на пленарном заседании, запланированном на 13 мая, каждый из претендентов на должность вице-премьера должен выступить перед депутатами. Помимо этого, планируется проведение вопросно-ответной сессии и выступления перед представителями парламентских комитетов.

Он также добавил, что все претенденты на пост вице-премьера являются квалифицированными и опытными специалистами.

Вечером 11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил в нижнюю палату состав нового правительства страны. В числе предложенных кандидатур он выдвинул Дениса Мантурова на должность своего первого заместителя. В предыдущем составе правительства Мантуров одновременно занимал пост вице-премьера и возглавлял Министерство промышленности и торговли.

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Предложенный на пост министра спорта Михаил Дегтярёв прибыл в Москву
12 мая 2024, 11:27

Фото: istockphoto/Yury Gubin

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, которого премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить на пост министра спорта РФ, прибыл в Москву. Врио губернатора региона с сегодняшнего дня до последующих распоряжений назначен первый вице-губернатор Александр Никитин.
О своём приезде в столицу Дегтярёв написал в телеграм-канале. Мишустин, комментируя своё предложение, отмечал, что, кроме опыта работы в должности руководителя региона, тот дважды избирался в качестве депутата в Государственную думу, где возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Такой опыт будет полезен ему на посту министра спорта, отметил глава правительства.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, бывший министр спорта Олег Матыцин перейдёт на другую работу.

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#хабаровский край
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Украина внесла участницу «Евровидения» в базу «Миротворец»
Певицу Голан, представившую Израиль на «Евровидение», внесли в базу «Миротворец»
12 мая 2024, 10:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Певицу Эден Голан, которая представила Израиль на «Евровидение-2024», внесли в базу «Миротворец», об этом сообщает УНИАН.
Как пишет агентство, в базе появилась карточка с фотографией и датой рождения израильской певицы.

На сайте «Миротворец» утверждают, что Голан «сознательно нарушила» границу Украины, а также занималась «незаконной коммерческой деятельностью» и участвовала в «антиукраинских мероприятиях».

Далее уточняется, что в 2016 году Голан приняла участие в «Новой волне» в Крыму.

Финал «Евровидения-2024» состоялся 11 мая в шведском городе Мальмё. Представители России в конкурсе участие не принимали.

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