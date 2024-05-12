Украину предупредили об «очень плохих новостях» после назначения Белоусова

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Назначение первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны России – «очень плохие новости» для Киева, заявил украинский экономист Алексей Кущ, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».
Украинский эксперт отметил, что в настоящее время все движется к повышению динамики российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и стремительному росту военного производства в Российской Федерации. Кущ назвал Белоусова ключевой фигурой в создании «модели роста экономики РФ, глубоких структурных трансформаций и адаптации к санкциям».
Ранее стало известно, что Белоусов был представлен Совету Федерации в качестве кандидата на пост министра обороны России. Такое предложение сделал президент Владимир Путин.
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«Для нас очень плохие новости, так как у нас должны министры следить за антиподами политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно», – заявил экономист.
Ранее стало известно, что Белоусов был представлен Совету Федерации в качестве кандидата на пост министра обороны России. Такое предложение сделал президент Владимир Путин.
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Александр Климов