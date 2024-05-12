Песков объяснил решение Путина сделать министром обороны Андрея Белоусова

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Решение президента России Владимира Путина назначить на пост Министра обороны РФ бывшего первого вице-премьера России Андрея Белоусова связано с желанием вписать экономику силового блока в экономику страны, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике. Путин принял решение, чтобы Минобороны РФ возглавил гражданский человек, ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей», — заявил Песков.Также он добавил, что Шойгу в должности секретаря Совбеза РФ будет замом президента в комиссии по ВПК и будет курировать работу ФС ВТС.
В то же время начальником Генштаба остается Валерий Герасимов, подчеркнул Песков. По его словам, о новой должности Патрушева, ушедшего с поста секретаря Совбеза РФ, будет объявлено позже.
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