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За нежелание вести переговоры с Москвой раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца. Свою позицию в социальных сетях высказала политик Севим Дагделен. По ее словам, Шольц вместе с коалицией «Светофор» все больше втягивают страну в конфликт на Украине, что несет угрозу безопасности немецких граждан вместо того, чтобы изучить условия для диалога, предлагаемые Москвой.
«Основание отдельных командных структур НАТО в Германии ради продолжения поддержки Украины делает так называемый мирный саммит в Швейцарии полностью абсурдным», – написала депутат.
Накануне российский президент Владимир Путин заявлял, что для начала переговоров Киев должен признать новые российские территории и вывести оттуда украинских боевиков. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Путину нельзя доверять.
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Никита Кротов