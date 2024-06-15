Шольц призвал пригласить Россию на конференции по Украине

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым привлекать Россию к будущим конференциям по Украине, и заявил, что цель конференции, которая начнется в Швейцарии 15 июня, заключается в создании основ для этого. Об этом он сообщил телеканалу ZDF во время саммита G7 в Италии.
Шольц отметил, что в настоящее время нужно заложить основу для будущих контактов, чтобы в перспективе можно было организовать конференцию и мирные переговоры, которые помогут Украине.
Канцлер Германии подчеркнул, что участие России в этом процессе будет важно. Он сравнил этот процесс с цветком, который нужно поливать, чтобы он вырос.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России состоится 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, на которую приглашены делегации более 160 стран.
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Канцлер Германии подчеркнул, что участие России в этом процессе будет важно. Он сравнил этот процесс с цветком, который нужно поливать, чтобы он вырос.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России состоится 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, на которую приглашены делегации более 160 стран.
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Артем Кузьмин