Шольц призвал союзников Германии поддержать усилия по укреплению ПВО Украины

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц призывает страны-партнеры оказать поддержку Украине для усиления ее системы противовоздушной обороны, передают мировые СМИ.
«Я обращаюсь ко всем с нашим призывом: давайте поддержим украинскую инициативу по укреплению ПВО», — заявил канцлер в ходе международного форума по восстановлению Украины в Берлине.Шольц также объявил о планах ФРГ по передаче Украине новых комплексов ПВО, включая зенитные ракетные системы Patriot, IRIS-T, а также самоходные зенитные установки Gepard, артиллерийские боеприпасы.
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