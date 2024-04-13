«Абсурд»: В Германии высказались о нежелании Шольца провести переговоры с Путиным

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Нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является абсурдом, с таким заявлением выступила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью для T-Online.
«Абсурдно, что у канцлера Шольца есть человек в его партии, Герхард Шредер, у которого есть прямой канал диалога с Путиным, но он не просит его оценить шансы на прекращение огня и мирные переговоры в кулуарах», — прокомментировала ситуацию Вагенкнехт.Политик считает, что важным условием для мирных переговоров должен стать отказ Соединённых Штатов от военной зоны влияния на территории Украины. Там не должно оставаться ни американских баз, ни американских военных.
По мнению Вагенкнехт, без переговоров ситуация на Украине будет становиться только хуже.
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Евгения Парфентьева