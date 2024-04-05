Германия готовит самую радикальную военную реформу за 35 лет

Фото: istock / photosvit
ФРГ представила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны. Об этом пишет Financial Times (FT).
Глава Минобороны Германии Борис Писториус подписал приказ о реорганизации бундесвера «сверху донизу». Эти меры являются частью «огромного изменения» в вопросе отношения ФРГ к своим вооруженным силам, указывает информагентство.
10 марта глава Минобороны ФРГ заявил о дыре в бюджете ВС Германии на 2025 год размером до 6 миллиардов евро. До этого Писториус сообщил, что Берлин планирует компенсировать «годы пренебрежения» в военной сфере, поэтому траты ФРГ на вооруженные силы страны могут значительно вырасти и достичь уровня в 3,5% от ВВП.
Ранее в Германии раскрыли число переданных Украине танков Leopard. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Путин рассказал, что лежит в основе будущего России
В США вскрыли архивы и нашли важное обещание НАТО России
В США заявили о пути Украины к самостоятельности
10 марта глава Минобороны ФРГ заявил о дыре в бюджете ВС Германии на 2025 год размером до 6 миллиардов евро. До этого Писториус сообщил, что Берлин планирует компенсировать «годы пренебрежения» в военной сфере, поэтому траты ФРГ на вооруженные силы страны могут значительно вырасти и достичь уровня в 3,5% от ВВП.
Читайте также:
Путин рассказал, что лежит в основе будущего России
В США вскрыли архивы и нашли важное обещание НАТО России
В США заявили о пути Украины к самостоятельности
Алина Юрчак