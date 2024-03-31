Глава BSI Платтнер: Германия сегодня не готова противостоять киберугрозам

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Глава Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) Германии Клаудиа Платтнер заявила, что страна на текущий момент «не готова противостоять киберугрозам». Об этом сообщает Tagesspiegel.
По словам Платтнер, для предотвращения кибератак правительство должно «действовать с первой секунды» и представлять общую картину положения. Она также заявила о необходимости создания кризисных групп.
Однако Платтнер отметила, что на сегодняшний день такая координация действия в государстве не отработана. Глава ведомства заключила, что не должно быть необходимости «звонить друг другу 16 раз» с целью узнать, что и на какой территории государства сейчас происходит.
Отметим, что в Германии также имеются проблемы со сферой экономики. Немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что из-за масштабных санкций против РФ и поддержки Украины экономика Евросоюза и ФРГ сейчас находится на краю пропасти.
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Однако Платтнер отметила, что на сегодняшний день такая координация действия в государстве не отработана. Глава ведомства заключила, что не должно быть необходимости «звонить друг другу 16 раз» с целью узнать, что и на какой территории государства сейчас происходит.
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Екатерина Коршунова