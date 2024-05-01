AC: Зеленский ошибся при оценке нового пакета помощи от США

Австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от идеи сделки по покупке доли в строительной компании Strabag. Дело в том, что планируемые к приобретению акции принадлежат фирме, связанной с Олегом Дерипаской, а тот находится под санкциями США.