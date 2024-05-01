AC: Зеленский ошибся при оценке нового пакета помощи от США

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Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, когда поверил способности нового пакета помощи повлиять на ситуацию на поле боя.
Президент Украины в интервью о новой помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов говорил, что эта поддержка укрепит украинскую армию и у нее появится шанс на победу. Но он ошибся в своей оценке, пишет American Conservative.
В среду президент Штатов Джо Байден подписал закон о помощи Украине. Ей передали 61 миллиард долларов на продолжение противостояния в СВО.
После этого в Пентагоне сообщили, что Штаты возобновляют военные поставки Киеву пакетом на один миллиард долларов. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву.
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В среду президент Штатов Джо Байден подписал закон о помощи Украине. Ей передали 61 миллиард долларов на продолжение противостояния в СВО.
После этого в Пентагоне сообщили, что Штаты возобновляют военные поставки Киеву пакетом на один миллиард долларов. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву.
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Алёна Самарева