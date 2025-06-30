Ad-Diar: Сирия может заключить мир с Израилем в ближайшие месяцы

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Сирия может заключить мир с Израилем в ближайшие месяцы, сообщила газета Ad-Diar, ссылаясь на источники.



«Подписание [президентом Сирии на переходный период Ахмедом] Аш-Шараа мирного соглашения с Израилем — уже практически решенный вопрос, остается лишь вопрос недель или нескольких месяцев», — подчеркнули журналисты.

В материале уточнялось, что на этом фоне на Ливан оказывают все более сильное давление, дабы склонить Бейрут к идентичному шагу — подписанию мира с Израилем одновременно с Сирией или спустя непродолжительное время после нее.

По информации информаторов, в начале 2025 года установили временной рубеж, в течение которого Соединенные Штаты Америки хотят добиться заключения обоих соглашений, поэтому не исключено усиление давления на Ливан.
Ольга Енгалычева

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