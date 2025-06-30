Симоньян сравнила Пашиняна с «анусом Антихриста»
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян представляет собой «мизинец, анус или аппендицит Антихриста» из-за продолжающихся в республике церковных скандалов.
По ее словам, Пашиняна можно сравнить только с частью Антихриста, так как сам Антихрист — «это что-то коллективное».
Симоньян отметила, что Пашинян, преследуя Армянскую апостольскую церковь, показывает «будущим диктаторам» модель поведения с протестующими. Она добавила, что многие армяне, несмотря на обстановку, «идут за Пашиняном», и это наводит на мысль об Антихристе.
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