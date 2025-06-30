В ГД раскрыли негативное влияние санкций против РФ на Европу

30 июня 2025, 18:45

Депутат Белик: введение новых санкций негативно влияет на мировую экономику

Фото: iStock/Leestat

Обрыв торгово-экономических связей с РФ, а также введение дополнительных санкций негативно влияет на мировую экономику. Об этом сообщил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.







«Европа, раскручивая санкционную спираль против нашей страны, сама столкнулась с существенным замедлением экономического роста, инфляцией, безработицей, сокращением доходов населения, ростом цен на продукты и топливо», — отметил Белик в разговоре с RT.