В ГД раскрыли негативное влияние санкций против РФ на Европу
Депутат Белик: введение новых санкций негативно влияет на мировую экономику
Обрыв торгово-экономических связей с РФ, а также введение дополнительных санкций негативно влияет на мировую экономику. Об этом сообщил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Европа, раскручивая санкционную спираль против нашей страны, сама столкнулась с существенным замедлением экономического роста, инфляцией, безработицей, сокращением доходов населения, ростом цен на продукты и топливо», — отметил Белик в разговоре с RT.
По его словам, европейские власти ведут политику в ущерб своим гражданам и своей экономике, желая нанести вред российской экономике.
Напомним, американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что президент США Дональд Трамп решил принять новые санкции против РФ, пишут argumenti.ru со ссылкой на ТАСС. Отмечается, что к этому вопросу американский лидер планирует вернуться уже в июле. Сам же Грэм* уже предложил ввести 500%-ные пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть.
По мнению The Washington Post, это грозит Штатам торговой войной со всем миром.
* внесён в список террористов и экстремистов.