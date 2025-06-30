Кадыров рассказал, какие высокопоставленные гости были на свадьбе его сына

30 июня 2025, 17:41

Кадыров сообщил, что на свадьбе его сына были Воробьёв, Мантуров, Новак и Чайка

глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (Фото: Telegram, @RKadyrov_95)

Свадьбу 17-летнего Адама, сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, посетили высокопоставленные гости, среди них — члены российского правительства и главы регионов. Об этом Кадыров сообщил в своём телеграм-канале.





По его словам, поздравить Адама приехали вице-премьеры правительства России Денис Мантуров и Александр Новак, председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и другие главы российских регионов, а также звёзды мирового спорта и деятели науки, культуры и религии, имена которых Кадыров не назвал. Кроме того, на свадьбе были послы Ирана, Турции, Казахстана и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).



Глава Чечни также поблагодарил за поздравление руководителя Администрации президента России Антона Вайно и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

«Я глубоко всем им благодарен. Они не просто разделили с нами праздник, но своим присутствием украсили его и сделали более запоминающимся и незабываемым. Просто замечательно, что в такие моменты нас окружают люди, которых ты ценишь и дорожишь отношениями с ними», — написал Рамзан Кадыров.

