Адам Кадыров удостоился высшей награды Чечни

Фото: iStock/monkeybusinessimages
Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров удостоился высшей наградой республики – ордена Кадырова. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР, дорогого брата Адама Кадырова с вручением ему высшей награды ЧР – ордена Кадырова!» – подчеркнул Дудаев.
Министр добавил, что Адам – патриот своей страны, который «достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем».
Ранее Адам Кадыров был назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, входящего в состав Министерства обороны России. Несколько недель назад он занял пост начальника службы безопасности главы республики.
Читайте также:
Жена сенатора Керимова получила орден «За заслуги перед Дагестаном»
Лаврова наградили орденом Жеребца
Путин вручил награду молдавскому депутату
Александр Климов