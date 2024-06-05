Лаврова наградили орденом Жеребца

Фото: сайт Кремля
Главу МИД России Сергея Лаврова наградили высшей государственной наградой Буркина-Фасо. Об этом российское внешнеполитическое ведомство написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что во время встречи с президентом африканской страны Ибрагимом Траоре Лаврову была вручена высшая государственная награда орден Жеребца.
Напомним, что накануне Лавров впервые прибыл в столицу африканского государства Буркина-Фасо Уагадугу. Эта страна стала третьей в африканском турне главы МИД РФ.
В ходе пресс-конференции Лавров выразил благодарность президенту Буркина-Фасо за его позицию по украинскому конфликту. Также глава ведомства пообещал, что Россия увеличит число военных инструкторов в Буркина-Фасо.
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Напомним, что накануне Лавров впервые прибыл в столицу африканского государства Буркина-Фасо Уагадугу. Эта страна стала третьей в африканском турне главы МИД РФ.
В ходе пресс-конференции Лавров выразил благодарность президенту Буркина-Фасо за его позицию по украинскому конфликту. Также глава ведомства пообещал, что Россия увеличит число военных инструкторов в Буркина-Фасо.
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Анастасия Чинкова