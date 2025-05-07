Adidas и BMW признали вину за приход нацистов к власти в Германии

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Ряд компаний в Германии, в том числе Adidas, Bosch, Volkswagen и BMW, признали ответственность за приход нацистов к власти в 1930-е годы. Об этом говорится в заявлении, подписанном 49 руководителями ведущих концернов
«В преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе немецкие компании признали ответственность за укрепление в Германии власти национал-социалистов в 1930-е годы. Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала лиц, принимавших решения в политике, армии, судебной системе и экономике того времени. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Озабоченные собственной выгодой, многие компании и их тогдашние руководители были вовлечены в это», — говорится в тексте, опубликованном изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Помимо руководителей BMW, Adidas, Bosch и Volkswagen, заявление было подписано главой Bayer Биллом Андерсоном и топ-менеджерами Commerzbank, Hugo Boss, Mercedes-Benz, Rheinmetall. В общем обращение подписали представители 49 немецкий компаний.
В документе отмечается, что организации осознают свою ответственность за произошедшее и напоминают о хрупкости демократии.
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