Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в войне против фашизма

Фото: iStock/Ekaterina Dorozhkina
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Глава государства отметил вклад СССР в победе над фашизмом.
«Я думаю, что весь мир должен быть очень благодарен СССР и Красной армии», — приводит слова главы Кубы RT.Ожидается присутствие Диас-Канеля на параде, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Лидер Кубы 4 мая посетил Санкт-Петербург. На 7 мая запланирована встреча президента России Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля.
Сообщается, что окончательный список высоких иностранных гостей на парад Победы 9 мая еще полностью не сформирован. Ожидается приезд представителей не меньше 20 стран. Из европейских лидеров в Москву прибудут премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич.
Читайте также:
Депутат высказался об участии ветеранов из США в Параде Победы 9 мая в Москве
Онлайн-энциклопедия «Рувики» представила обширную базу героев СССР и России
В пушкинских МФЦ проводят акцию «Никто не забыт, ничто не забыто»
Манцаев Рамиль