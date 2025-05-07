Президент Азербайджана Алиев отказался от визита в Москву на 9 Мая

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет участвовать в праздновании Дня Победы в Москве. Лидер государства занят внутренними мероприятиями.
«Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», — сказал помощник президента России Юрий Ушаков.10 мая в Азербайджане отмечается день рождения Гейдара Алиева, умершего в 2003 году.
Ожидается, что в Москву на празднование 9 Мая прибудут лидеры 27 государств. Из европейских лидеров в Москву прибудут премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Последний несколько часов назад прилетел в столицу России. В Москве уже несколько дней находится и глава Кубы Мигель Диас-Канель.
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