Администрация Байдена отозвала приглашение премьер-министра Грузии на приём

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Администрация президента США Джо Байдена вычеркнула премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе из списка приглашённых на ежегодный приём Ассоциации ООН. Об этом сообщает телеканал Mtavari Arxi, ссылаясь на посольство Штатов в Тбилиси.
Отмечается, что делегации страны тоже будет отказано во встречах.
Причиной для такого решения стали «антидемократические действия, дезинформация и негативная риторика» грузинских властей, направленные в адрес США и их западных партнёров.
Ранее грузинская служба радиостанции «Голос Америки»* сообщила, что Кобахидзе прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Изначально он числился в списке приглашённых на приём к президенту Джо Байдену. Однако позже администрация главы государства аннулировала это приглашение.
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*признана в России СМИ-иноагентом
Причиной для такого решения стали «антидемократические действия, дезинформация и негативная риторика» грузинских властей, направленные в адрес США и их западных партнёров.
Ранее грузинская служба радиостанции «Голос Америки»* сообщила, что Кобахидзе прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН. Изначально он числился в списке приглашённых на приём к президенту Джо Байдену. Однако позже администрация главы государства аннулировала это приглашение.
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*признана в России СМИ-иноагентом
Анастасия Чинкова