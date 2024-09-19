В Грузии обвинили США в нападении на страну

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Санкции США в отношении высших должностных лиц МВД Грузии являются нападением на страну. Такое заявление сделал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Его слова передает «Sputnik Грузия».
«Полицейский в любой стране является лицом и представителем государства. Поэтому любое нападение на полицейского — это нападение на государство», — заявил Папуашвили.
По его словам, отмена введенных санкций против грузинского правительства и силовиков является условием перезагрузки отношений с США.
Ранее сообщалось, что власти Грузии могут значительно пересмотреть свою позицию по отношению к США, если будет принято очередное решение, подобное введённым ранее санкциям.
Напомним, Госдеп США решил ввести санкции в отношении главы департамента по особым поручениям МВД Звиада Харазишвили, его заместителя и двух «лидеров экстремистской группировки», которые якобы причастны к нарушению прав человека.
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