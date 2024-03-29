Администрация Байдена провоцирует нелегальную миграцию в США

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Стало известно о том, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена стимулирует приток нелегальных мигрантов в страну.
Как передаёт источник RT, целью таких мер является наращивание электората перед предстоящими выборами президента страны.
Так, нелегальные мигранты могут получить предоплаченные дебетовые карты и наличку.
До этого стало известно, что США потратили $113 млрд на помощь Украине. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Fox News, Белый дом лишь с осени прошлого года потратил $13 млрд.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке прошло предвыборное мероприятие с участием Джозефа Байдена, Барака Обамы и Билла Клинтона. Протестующие пацифисты прервали выступления американского президента и двух его предшественников-демократов.
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Так, нелегальные мигранты могут получить предоплаченные дебетовые карты и наличку.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке прошло предвыборное мероприятие с участием Джозефа Байдена, Барака Обамы и Билла Клинтона. Протестующие пацифисты прервали выступления американского президента и двух его предшественников-демократов.
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Мелисса Тимофеева