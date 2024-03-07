Администрация Байдена заявила о желании увеличить расходы Пентагона

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Администрация американского лидера Джо Байдена планирует попросить Конгресс увеличить расходы на оборону на 1% до 850 миллиардов долларов в новом финансовом году, а также планирует сократить расходы на истребители пятого поколения F-35, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Администрация Байдена запросит рост расходов на оборону на 1 процент до 849,8 миллиарда долларов в 2025-м финансовом году», – сказано в материале.
Также отмечается, что план Белого дома на следующий год включает в себя увеличение бюджета Пентагона. Однако администрация Байдена по-прежнему сдерживается соглашением с Конгрессом о повышении потолка госдолга.
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Александр Климов