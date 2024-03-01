Пентагон подписал контракт с Boeing на поставку самолетов P-8A в Канаду и Германию

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Министерство обороны США подписало контракт стоимостью более 3,4 миллиарда долларов с американской компанией Boeing на закупку и поставку 17 многоцелевых военно-морских самолетов P-8A в Канаду и Германию, передает информационное агентство ТАСС.
Ранее в США заявили, что истребители F-16 будут переданы Украине в 2024 году.
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Александр Климов