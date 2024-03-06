Пентагон решил принять меры после утечки информации о России

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Сотрудники Пентагона пройдут обучение по защите секретных данных после утечки конфиденциальной информации, сообщается в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, передает агентство ТАСС.
Ранее власти США обвинили американца Дэвида Франклина Слейтера в передаче секретной военной информации иностранцам на платформе онлайн-знакомств.
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Александр Климов