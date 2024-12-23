Администрация Санду опровергла заявления СВР о планах войны в Приднестровье

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Аппарат президента Молдавии Майи Санду опроверг сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о планах военных действий в Приднестровье. Об этом в своём Telegram-канале сообщил начальник администрации Адриан Бэлуцел.
Он подтвердил, что Кишинёв по-прежнему твёрдо привержен мирному разрешению конфликта.
Также политик высказался о заявлении СВР о планах силового захвата Молдавской ГРЭС в непризнанной республике. Он потребовал вывода российского миротворческого контингента из ПМР, а также подчеркнул, что власти Молдавии работают над решениями по поддержке граждан, которые пострадали от энергетического кризиса.
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Анастасия Чинкова