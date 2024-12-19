Санду признала, что власти Молдавии не уделяли внимания русскоязычным гражданам

Фото: iStock/Iuri Gagarin
Власти Молдавии не уделяли должного внимания проведению диалога с русскоязычными жителями. Об этом заявила президент страны Майя Санду на итоговой пресс-конференции.
По итогам состоявшихся осенью выборов Санду признала, что власти допустили много ошибок. Теперь необходимы изменения в правительственной команде. Глава Молдавии подчеркнула, что на многие ошибки ей указали граждане во время предвыборных встреч.
Она признала, что власти не уделили внимания проведению диалога с населением на русском языке. Особенно это касается Гагаузии, где далеко не все владеют румынским языком. В следующем году Санду пообещала чаще посещать автономию и проводить беседы с гражданами.
Также глава государств отметила необходимость расширения госпрограммы по изучению румынского языка, который она считает государственным в Молдавии.
Читайте также:
Власти Молдавии хотят ввести режим ЧП из-за энергетического кризиса
Экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву
В Молдавии обвинили Запад в прекращении денежных переводов из России
Она признала, что власти не уделили внимания проведению диалога с населением на русском языке. Особенно это касается Гагаузии, где далеко не все владеют румынским языком. В следующем году Санду пообещала чаще посещать автономию и проводить беседы с гражданами.
Также глава государств отметила необходимость расширения госпрограммы по изучению румынского языка, который она считает государственным в Молдавии.
Читайте также:
Власти Молдавии хотят ввести режим ЧП из-за энергетического кризиса
Экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву
В Молдавии обвинили Запад в прекращении денежных переводов из России
Анастасия Чинкова