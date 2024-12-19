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Санду признала, что власти Молдавии не уделяли внимания русскоязычным гражданам

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Власти Молдавии не уделяли должного внимания проведению диалога с русскоязычными жителями. Об этом заявила президент страны Майя Санду на итоговой пресс-конференции.
По итогам состоявшихся осенью выборов Санду признала, что власти допустили много ошибок. Теперь необходимы изменения в правительственной команде. Глава Молдавии подчеркнула, что на многие ошибки ей указали граждане во время предвыборных встреч.

Она признала, что власти не уделили внимания проведению диалога с населением на русском языке. Особенно это касается Гагаузии, где далеко не все владеют румынским языком. В следующем году Санду пообещала чаще посещать автономию и проводить беседы с гражданами.



Также глава государств отметила необходимость расширения госпрограммы по изучению румынского языка, который она считает государственным в Молдавии.

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«Орешник» в Белоруссии — смертный приговор для Польши
Кедми: размещение «Орешника» в Белоруссии — приговор для Польши
19 декабря 2024, 19:53

Фото: istockphoto/vadimrysev

Размещение новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии станет смертным приговором для Польши. Такое мнение высказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми.
Его слова приводит портал «Поглед Инфо». По словам Кедми, этот новый вид оружия полностью меняет как оперативную и стратегическую ситуацию на Украине, так и оценку потенциальных угроз со стороны Запада.

«Появление «Орешника» в Белоруссии подписывает смертный приговор любым войскам на территории соседней Польши, от которых будет исходить хотя бы малейшая угроза для России», — заявил политолог.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разместить в стране «Орешник». По его словам, этот шаг будет способствовать усилению оборонной мощи Союзного государства перед лицом возрастающей угрозы со стороны Запада.

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Проблемы с демографией, будущее YouTube и дуэль с «Орешником»: главные заявления Путина на прямой линии
19 декабря 2024, 19:46

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

19 декабря в Гостином Дворе в Москве состоялась итоговая прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, совмещенная с большой пресс-конференцией. Глава государства ответил на вопросы россиян и журналистов на различные темы. Много вопросов было связано с СВО и Курской областью, возможными переговорами с Украиной, людей интересует рост цен на продукты, «Орешник» и когда же уже закончится спецоперация. Главные заявления Путина в рамках программы «Итоги года» — в материале «Радио 1».

Главные заявления Владимира Путина на прямом эфире 2024


Президент России Владимир Путин сделал во время Прямой линии множество заявлений на различные темы. Вот основные из них:

Заявления Владимира Путина о США и ЕС


Путин отметил рост российской экономики на 8% по итогам двух последних лет, тем временем как в США этот показатель — 6%, а в ЕС — 1%, а в ведущей экономике еврозоны, в Германии — 0%.

Говоря о невозможности сбить «Орешник», Путин предложил устроить совместно со странами Запада некий эксперимент.

«Пусть в Киеве предложат нам объект для поражения. Пусть сосредоточат все какие только могут натовские средства ПРО и ПВО, а мы нанесем туда удар «Орешником». Мы к такому «эксперименту» готовы. Готовы ли они...» — предложил Путин.

Кроме того, Владимир Путин в очередной раз заявил, что все страны НАТО фактически воюют с Россией. При этом он отметил, что готов встретиться с избранным президентом Дональдом Трампом для обсуждения мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. По словам Путина, они не общались более четырех лет.
Путин объяснил, почему не отвечает на оскорбления иностранцев
Путин объяснил, почему не отвечает на оскорбления иностранцев

Заявление Владимира Путина об Украине


Российская сторона всегда готова и к переговорам, и к компромиссам по сложным вопросам либо при возникновении противоречий, заявил Владимир Путин. По его словам, политика по сути своей вся состоит из компромиссов. Однако российский президент подчеркнул, что любой договор подразумевает согласие двух сторон. Важно, чтобы Украина также была готова к переговорам и определённым компромиссам.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)


При этом Путин, говоря о Зеленском, напомнил, что если первое лицо страны считается нелегитимным, то и все остальные уровни власти также теряют свою легитимность. В этой связи он выразил мнение, что любые действия и решения, принимаемые такой властью, могут быть поставлены под сомнение. Тем не менее, Путин подтвердил готовность России вести диалог без предварительных условий.

«Мы будем разговаривать с любым человеком, в том числе с Зеленским», — заявил российский лидер.

Однако президент также добавил, что подписание международных документов возможно только с легитимной властью.

По словам Путина, на Украине нужна не заморозка конфликта и прекращение огня на короткое время. Необходимо добиться долгосрочного и прочного мира, который даст гарантии безопасности России.

Заявления президента России про ситуацию с демографией


Демографическая проблема является одной из ключевых в современной России. По словам президента России Владимира Путина, рост рождаемости в стране упал до 1,41%. Он отметил, что такой показатель рождаемости является очень низким, но в такой же ситуации находятся и другие страны, например, Испания, Норвегия, Финляндия и так далее.
Прямая линия с Владимиром Путиным (Фото: kremlin.ru)

Коэффициент рождаемости необходимо поднять как минимум до 2,1%, а чтобы обеспечить прирост населения — до 2,3%. Путин также отметил, что количество женщин в возрасте деторождения сократилось на 30%.

«Девочки нужны, девушки», — заявил Путин.
При этом он отметил, что в Чечне и Тыве с демографической ситуацией всё в порядке.

Позже президент сказал, что не будет чувствовать себя полностью счастливым, пока российские бойцы не вернутся с фронта, не наладится демография и не будут реализованы другие планы.

Владимир Путин — о счастье и мечте
Владимир Путин — о счастье и мечте

Что будет с Ютубом в России


В рамках Прямой линии блогер Влад Бумага поинтересовался у президента Путина, что ожидает YouTube и Google в России.

«YouTube и Google должны соблюдать наши законы, избегать жульничества в Сети, не злоупотреблять Сетью, чтобы достигать политических целей своих правителей», — ответил Владимир Путин.

Президент обратил внимание, что люди часто начинают искать на видеохостинге контент на тему культуры или музыку, а поисковая система предлагает им то, что является пропагандой и не имеет отношения к запросу. Кроме того, YouTube и Google удаляют имена и материалы российских артистов и политических деятелей.

По словам российского лидера, эти действия нарушают законы РФ, и Роскомнадзор правильно поступает, предъявляя претензии видеохостингу и корпорации. Таким образом, Путин подчеркнул, что YouTube и Google должны сами решить, готовы ли соблюдать российское законодательство.
Он также обратил внимание, что свято место пусто не бывает, намекая на развитие российских сервисов видеоконтента.

Как отреагировал запад на заявление Путина об «Орешнике»


Многие зарубежные СМИ особенно выделили слова президента России Владимира Путина о «дуэли» с «Орешником».

Daily Mail отметила, что российский президент с насмешкой бросил вызов западным союзникам и партнёрам Украины. А американская газета The Wall Street Journal подчеркнула, что Путин якобы хвастался и подстрекал Запад.
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Американский телеканал NBC News, журналист которого присутствовал на совместной прямой линии и пресс-конференции Путина, подчеркнул, что российский лидер в шутку заявил, что хотел бы вызвать западные страны на «высокотехнологическую дуэль» в Киеве, чтобы проверить возможности новейшей российской ракетной системы. Издание Sun написало, что своим предложением Путин обратился к «западному скептицизму» по вопросу возможностей «Орешника».

Как закончился прямой эфир Владимира Путина


Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» 2024 в этом году продлилась 4,5 часа. В конце президент отметил, что относится к России, как к своей семье.

«В преддверии Нового года, это семейный праздник, и тем более Рождества, хотел бы пожелать, чтобы больше уделяли внимания своим близким. Желаю всем успеха, счастья и благополучия», — с такими пожеланиями Путин к жителям России.

На такой доброй ноте глава российского государства закончил Прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией.

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Путин признал пропуск спецслужбами убийства Дугиной и Кириллова
19 декабря 2024, 19:14

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Российские правоохранительные органы и спецслужбы пропустили удары по журналистке Дарье Дугиной и начальнику войск РХБЗ ВС РФ Игорю Кирилову. Об этом заявил президент России Владимир путин в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.
Глава государства подчеркнул, что покушение на Кириллова является не единичным случаем. По отношению к людям других профессий также совершались покушения. В частности, Путин вспомнил убийство журналистки Дарьи Дугиной.

Президент назвал эти трагедии террористическими актами, совершёнными киевским режимом. Однако произошло так, что российские правоохранители и сотрудники спецслужб пропустили эти атаки.

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Путин объяснил, почему не отвечает на оскорбления иностранцев
Путин: Иностранцы позволяют себе оскорбления от бессилия
19 декабря 2024, 18:35

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ходе прямой линии в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» житель Санкт-Петербурга спросил главу государства, почему он не отвечает на оскорбления, которые нередко раздаются в его адрес со стороны иностранных лидеров. Путин ответил, что те позволяют себе хамство исключительно от бессилия.
«Я уже вспоминал когда-то детскую поговорку: кто как обзывается, тот сам так и называется. И делается это, на мой взгляд, от бессилия», — сказал российский лидер.

Кроме того, такое поведение зависит не только от знания и соблюдения определённых дипломатических норм, но и наличия (а в данном случае — отсутствия) некой внутренней культуры, добавил глава государства.

У российской стороны нет никакой необходимости демонстрировать своё бессилие — его просто нет. Есть и всегда было умение чётко и внятно излагать свою позицию и наличие достаточного количества аргументов для её подтверждения, подчеркнул Владимир Путин.

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#государство
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Путин объяснил ситуацию с замедлением YouTube
19 декабря 2024, 18:18

Фото: iStock/Sorapop

Популярный российский детский блогер Влад Бумага, более известный как Влад А4, спросил президента России Владимира Путина на прямой линии, зачем блокировать YouTube, если российские видеоплатформы развиваются, эффективно работают и могут составить конкуренцию иностранным.
Глава государства отметил, что по данному вопросу необходимо обращаться напрямую к сервису. Однако добавил, что в этой ситуации больше вопросов к стороне YouTube, чем к России.

Путин подчеркнул, что YouTube, как и Google в целом должны соблюдать российские законы. Вместо этого они позволяют себе злоупотребление сетью «для достижения политических целей своих правительств».

Кроме того, президент добавил, что свято место пусто не бывает – в России продолжают активно развиваться VK, Telegram и Rutube.

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#владимир путин
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Госдума: Альтернативы порнографии быть не может
Депутат ГД Драпеко заявила об отсутствии альтернативы порнографии
19 декабря 2024, 17:54

Елена Драпеко (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Альтернатива порнографии невозможна, поскольку у данного термина отсутствует определение. Об этом заявила председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко.
В разговоре с изданием «Газета.ру» она предложила разделить порнографию и эротику. Вторую, считает она, нужно оставить доступной для россиян, а первую — нет. Это был комментарий на слова президента о том, что посещение порносайтов — проблема многих стран, и что решить ее можно, предложив россиянам интересную альтернативу.

«Не может быть альтернативы. Порнография вообще запрещена конвенцией Организации объединенных наций. Проблема только в одном — нет определения, что такое порнография», — заявила парламентарий.

Она считает, что надо чётко разделить эротику и порнографию, для чего последней необходимо дать конкретное определение. При этом эротику следует оставить доступной, а порнографию запретить наравне с зоофилией и прочими извращениями, заключила Драпеко.

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Владимир Путин — о счастье и мечте
Путин отказался называть свою личную мечту
19 декабря 2024, 17:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин уклонился от ответа на вопрос, что является его личной мечтой. Он отметил, что для него является огромной честью и ответственностью возглавлять такое великое государство, каким является Россия.
Такой вопрос был задан российскому лидеру в ходе прямой линии, проходившей в столичном Гостином дворе, которая в нынешнем году была совмещена с большой итоговой пресс-конференцией в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Отвечая на вопрос о счастье, Владимир Путин вспомнил, что родился и рос в простой рабочей семье, все его родственники участвовали в Великой Отечественной войне. Его взрослая жизнь всегда была связана со служением Отечеству, чем он очень горд.

Президент отметил, что не будет чувствовать себя полностью счастливым до тех пор, пока российские бойцы не вернутся с фронта, не наладится демография и не будут реализованы другие планы, направленные на благо страны и людей, которые в ней живут.

Что же до «личной мечты», то она у главы государства, конечно, есть, но он предпочёл бы её не раскрывать.

«Она ведь личная, можно я оставлю её про себя?» — с улыбкой заключил Владимир Путин.

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#страны
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Путин оценил мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР
Путин: мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР являются наиболее подходящими
19 декабря 2024, 16:59

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным»

Президент России Владимир Путин заявил, что мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР являются наиболее подходящими для решения конфликта на Украине.
«Это искренняя попытка поиска решения. Эти предложения сбалансированы, не навязывают ничего ни одной из сторон и делаются со стороны нейтральных стран», — отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что страны Запада фактически являются стороной участия конфликта, а это значит, что их предложения по урегулированию конфликта на Украине интересы России не удовлетворяют.

Владимир Путин неоднократно указывал на многочисленные попытки западных стран настроить мир против России и усугубить конфликт. Он убеждён, что Запад и сателлиты используют все средства, чтобы расколоть общество и ослабить Россию изнутри. Глава государства уверен, что западные государства мечтают нанести России стратегическое поражение, поэтому используют ложь и провокации.

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Путин призвал россиян больше внимания уделять детям
19 декабря 2024, 16:50

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин призвал россиян больше уделять внимания близким людям, прежде всего, детям. Такое заявление глава государства сделал в завершение совмещённой пресс-конференции и прямой линии.
Также российский лидер, отвечая на вопрос о том, с кем бы из ныне живущих или ранее живущих лидеров он хотел выпить кофе, назвал своих близких друзей, среди которых есть те, с кем он общается с самого детства.

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.

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