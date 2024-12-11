Власти Молдавии хотят ввести режим ЧП из-за энергетического кризиса

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Правительство Молдавии обратится к парламенту республики с просьбой о введении в стране чрезвычайного положения. Об этом сообщил глава кабинета министров Дорин Речан.
Бывший премьер-министр, лидер Либерально демократической партии Влад Филат считает, что власти хотят ввести режим чрезвычайного положения для того, чтобы скрыть неспособность найти реальные решения кризисной ситуации в энергетике страны.
Филат подчеркнул, что сейчас власти не могут сказать, какая цена на энергоносители будет после 1 января 2025 года, какие есть соглашения и с какими поставщиками, как будут защищены наиболее уязвимые категории населения. Вместо этого повторяется расплывчатая риторика о «мониторинге», «подготовке» и «устойчивости», заключил бывший глава молдавского правительства.
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«Это не первый раз, когда Комиссия по чрезвычайным ситуациям становится любимым инструментом правительства для обхода парламентских дебатов и общественного контроля», — написал он в своей социальной сети.
Филат подчеркнул, что сейчас власти не могут сказать, какая цена на энергоносители будет после 1 января 2025 года, какие есть соглашения и с какими поставщиками, как будут защищены наиболее уязвимые категории населения. Вместо этого повторяется расплывчатая риторика о «мониторинге», «подготовке» и «устойчивости», заключил бывший глава молдавского правительства.
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Александр Бойцов