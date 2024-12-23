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Санду потребовала организовать силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье

Майя Санду (фото: РИА Новости/Родион Прока)

Майя Санду (фото: РИА Новости/Родион Прока)

Президент Молдавии Майя Санду потребовала организовать силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.
Отмечается, что такое требование последовало из-за возможных проблем с энергоснабжением в стране после истечения российско-украинского договора о транзите газа.

При этом силовой захват ГРЭС также необходим, поскольку вся правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии со станции в ПМР.



Также российские спецслужбы подчеркнули, что Санду отказалась обсуждать вопрос прекращения поставок газа с Украиной, а сразу безапелляционно возложила всю ответственность на Россию.

Кроме того, в СВР узнали, что президент Молдавии поручила разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе. Не исключено, что Санду может развязать в регионе войну.

Известно, что в Евросоюзе не одобряют действий молдавского лидера, однако там пока не нашли способов повлиять на неё.

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Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Белоруссию
23 декабря 2024, 10:39

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Госдепартамент США призвал своих граждан, находящихся на территории Белоруссии, немедленно покинуть страну. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.
Также американцев призвали отказаться от поездок в Белоруссию.

При этом не уточняется, по какой причине было сделано такое предупреждение.

Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона сделает всё для обеспечения безопасности Белоруссии.

При этом бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» политолог Яков Кедми заявлял, что размещение в республике российских ракетных комплексов «Орешник» станет смертным приговором для Польши.

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#президент
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Трамп процитировал Путина, говоря об окончании конфликта на Украине
23 декабря 2024, 10:11

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп, говоря о регулировании конфликта на Украине, процитировал президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что политик процитировал заявление Путина о готовности встретиться с ним, которое российский президент сделал в ходе прямой линии. Трамп использовал эти слова во время своего выступления в воскресенье как часть предвыборного обещания завершить боевые действия на Украине.

Напомним, что в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин выразил готовность к встрече с Трампом. Он подчеркнул, что если такая встреча состоится, то лидерам будет о чем поговорить.

Трамп неоднократно заявлял, что добьётся завершения украинского конфликта путём переговоров. Также он подчёркивал, что сможет разобраться с этим за 24 часа.

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Зурабишвили потребовала проведения внеочередных парламентских выборов
23 декабря 2024, 09:58

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к правящей партии «Грузинская мечта — Независимая Грузия» с требованием согласовать дату проведения внеочередных парламентских выборов. Причём, по её словам, это должно быть сделано до 29 декабря.
Именно 29 декабря истекает срок президентских полномочий Зурабишвили, напоминает ТАСС. Обращаясь с трибуны к участникам акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, она обратилась к основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили, «так как он всем управляет».

«Кто хочет, чтобы в стране все хорошо закончилось, пусть придет в президентский дворец. И я готова, чтобы мы сели и решили, как будут назначены выборы», — заявила президент Грузии.

Ранее премьер-мнистр Грузии Ираклий Кобахидзе предостерёг Зурабишвили от идеи назначить в стране внеочередные парламентские выборы, иначе это обернётся для неё уголовной ответственностью. То же самое, по словам главы правительства, будет ей грозить, если она откажется покинуть резиденцию после инаугурации нового президента 29 декабря.

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В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа
Песков: предпосылок для встречи Путина и Трампа пока не было
23 декабря 2024, 09:21

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

До сегодняшнего дня еще не было реальных предпосылок для организации встречи президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
«Пока никаких реальных импульсов не было», — ответил Песков на соответствующий вопрос агентства о возможности встречи Путина и Трампа.

Напомним, в рамках Прямой линии, которая состоялась 19 декабря, Путин сообщил, что готов к встрече с Трампом в любое время, если избранный американский президент этого захочет.

Ранее турецкий политолог Энгин Озер выразил мнение, что Путин и Трамп договорятся о приостановке членства Украины в НАТО на длительный срок. Как отметил эксперт, будущие переговоры Путина и Трампа станут ни чем иным, как объявлением миру о прекращении огня.

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The Guardian: Трамп хочет переименовать высочайшую вершину Северной Америки
23 декабря 2024, 08:44

Фото: istockphoto/zzvision

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал переименовать самую высокую гору Северной Америки после своей инаугурации. Сейчас эта вершина называется Денали.
Об этом намерении будущего хозяина Белого дома пишет газета The Guardian. Гора Денали находится на Аляске в одноимённом национальном парке. Её высота составляет 6 168 метров. В конце XIX века вершину назвали в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Киинли. Однако в августе 2015 года Барак Обама, занимавший тогда пост главы государства, принял решение о переименовании горы.

Трамп заявил, что считает Мак-Кинли великим президентом. Поэтому новая администрация вернёт высочайшей вершине Северной Америки прежнее название, потому что политик этого заслуживает.

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«Дьявола вызывать»: Орбану удалось изменить одну важную вещь
Орбан: говорить о мире в Европе было сродни вызову дьявола, но все изменилось
23 декабря 2024, 08:31

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Еще полгода назад говорить о мирном решении украинского конфликта было сродни вызову дьявола, однако Венгрии удалось изменить эту тенденцию. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире телеканала М1.
«Когда мы стали председателем в начале июля, говорить о мире было неприемлемо, это было как дьявола вызывать. В июле 2024 года говорить о мире в Европе означало дискредитировать себя. Но мы это так не оставили, приняли на себя риски этого процесса, постоянно говорили о мире», — рассказал Орбан.

Теперь же он отметил, что на сегодняшний день разговоры о мире звучат везде, хотя еще полгода назад эта тема была под запретом.

Орбан также напомнил о своем предложении о прекращении огня на рождественские праздники, на которое Украина ответила отказом. Однако венгерский премьер отметил, что православное Рождество еще не наступило, и Венгрия пока не сдается получить согласие на временное прекращение огня.

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«Воздушные хулиганы»: генерал рассказал о странных действиях западных летчиков
Генерал Кувалдин: западные летчики фотографируются на фоне ракетоносцев РФ
23 декабря 2024, 07:50

Фото: iStock/razihusin

Западные летчики фотографируются на фоне российских ракетоносцев, когда летают над нейтральными водами. Об этом рассказал командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин в интервью газете «Красная звезда».
Кувалдин уточнил, что чаще всего обе стороны ведут себя корректно. Но есть исключения.

«Воздушные хулиганы или просто слишком любопытные летчики, которые подходят очень близко, делают селфи на нашем фоне», — рассказал Кувалдин.

При этом он отметил, что российские пилоты дальней авиации ведут себя с такими летчиками очень осторожно. По словам Кувалдина, у них крепкие нервы, а также уже сформирован довольно большой опыт общения с подобными «гостями» по всему миру.

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Стало известно о планах Путина, совершить зарубежные поездки в январе
Песков: в январе Путин планирует зарубежные поездки
23 декабря 2024, 07:36

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У президента России Владимира Путина запланированы зарубежные поездки в январе 2025 года. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
«В январе будут. Мы сообщим», — ответил Песков на соответствующий вопрос агентства о зарубежных поездках главы государства.

Однако уточнять, куда именно планирует отправиться Путин, он не стал.

Напомним, 22 декабря Владимир Путин встречался с премьером Словакии Робертом Фицо, который прибыл в Москву с визитом. Они обсудили актуальные вопросы мировой повестки. Встреча продлилась несколько часов. По словам Пескова, по итогам переговоров совместных заявлений для СМИ от глав государств не будет. Это была первая встреча Путина и Фицо с 2016 года.

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Фицо приехал в Москву из-за одного решения Зеленского
Фицо: визит в РФ стал реакцией на слова Зеленского о транзите газа
23 декабря 2024, 07:26

Владимир Путин, Роберт Фицо, Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его поездка в Россию стала реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он выступает против транзита российского газа через Украину.
«Моя сегодняшняя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook*.

Он отметил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность России продолжать поставлять газ на Запад. Однако, по словам Фицо, из-за Зеленского после 1 января это будет «практически невозможно».

Премьер Словакии пояснил, что уведомил Брюссель о своей поездке в Москву, и подчеркнул, что проводит многостороннюю независимую политику.
Фицо добавил, что обсудил с российским лидером украинский конфликт, а также отношения между РФ и Словакией, которые он планирует «стандартизировать».

Премьер Словакии встретился с Путиным в Кремле 22 декабря. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча проходила в формате «один на один».

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*запрещена в России как экстремистская
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