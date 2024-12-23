Майя Санду (фото: РИА Новости/Родион Прока)
Президент Молдавии Майя Санду потребовала организовать силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.
Отмечается, что такое требование последовало из-за возможных проблем с энергоснабжением в стране после истечения российско-украинского договора о транзите газа.
При этом силовой захват ГРЭС также необходим, поскольку вся правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии со станции в ПМР.
Также российские спецслужбы подчеркнули, что Санду отказалась обсуждать вопрос прекращения поставок газа с Украиной, а сразу безапелляционно возложила всю ответственность на Россию.
Кроме того, в СВР узнали, что президент Молдавии поручила разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе. Не исключено, что Санду может развязать в регионе войну.
Известно, что в Евросоюзе не одобряют действий молдавского лидера, однако там пока не нашли способов повлиять на неё.
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При этом силовой захват ГРЭС также необходим, поскольку вся правобережная часть Молдавии практически полностью зависит от поставок электроэнергии со станции в ПМР.
Также российские спецслужбы подчеркнули, что Санду отказалась обсуждать вопрос прекращения поставок газа с Украиной, а сразу безапелляционно возложила всю ответственность на Россию.
Кроме того, в СВР узнали, что президент Молдавии поручила разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе. Не исключено, что Санду может развязать в регионе войну.
Известно, что в Евросоюзе не одобряют действий молдавского лидера, однако там пока не нашли способов повлиять на неё.
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Анастасия Чинкова