Администрация США анонсировала важное заявление о беспилотниках

05 августа 2025, 10:59

Министр транспорта США Даффи анонсировал важное заявление по развитию дронов

Фото: iStock/MikeMareen

Администрация США 5 августа планирует сделать важное заявление, касающееся вопросов разработки и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в соцсети Х написал глава американского министерства транспорта Шон Даффи.