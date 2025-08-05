Администрация США анонсировала важное заявление о беспилотниках
Администрация США 5 августа планирует сделать важное заявление, касающееся вопросов разработки и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в соцсети Х написал глава американского министерства транспорта Шон Даффи.
Ранее в июле телеканал Fox News сообщил, что министр обороны Пит Хегсет распорядился ускорить темпы производства и развертывания дронов, чтобы обойти Россию и Китай в этой ключевой технологической области.
В начале июня президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управление США должно ускорить разработку и тестирование новых американских технологий с целью масштабного наращивания производства и экспорта дронов. Кроме того, глава Белого дома поручил усилить защиту страны от современных беспилотных угроз.
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