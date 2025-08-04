Политолог оценил вероятность новой мировой войны из-за ссоры Медведева и Трампа
Перенджиев: Трамп не сможет начать войну с Россией из-за ссоры с Медведевым
Перепалка в сети между зампредом российского Совбеза Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом не станет причиной новой мировой войны.
На этот счет в беседе с порталом NEWS.ru высказался политолог Александр Перенджиев. По словам собеседника, хозяин Белого дома не смог бы единолично начать боевые действия с РФ. Эксперт отметил, что Трамп не правит страной в одиночку, у него нет таких полномочий.
«Третья мировая не сможет начаться из-за ссоры Медведева и Трампа», — сказал Перенджиев.Он подчеркнул, что в первый срок Трампа Конгресс США шел вразрез с политиком, препятствуя ему в принятии внешнеполитических решений. Что касается риторики Медведева, зампред показывает ею, что Россия может зеркально отвечать на высказывания Запада.
«В следующий раз они будут думать, прежде чем делать агрессивные заявления», — резюмировал политолог.