Бен-Менаше: WSJ может мстить Трампу в интересах Израиля

05 августа 2025, 10:52

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Владелец Wall Street Journal Руперт Мёрдок может публиковать материалы против президента США Дональда Трампа, возвращая долги Израилю или лично премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Об этом заявил бывший сотрудник Управления военной разведки Израиля Ари Бен-Менаше в интервью RT.





Он напомнил, что именно WSJ опубликовала статью о поздравительной открытке Трампа, отправленной Джеффри Эпштейну на юбилей: в 2003 году Трамп отправил Эпштейну письмо с поздравлением на 50-летие, сопроводив его рисунком обнажённой женщины. Президент назвал статью фейком, заявив, что «не рисует женщин» и пообещал судиться с WSJ и её владельцем Рупертом Мердоком.



«Первую газету Руперта Мёрдока в Австралии ему купили израильтяне. В начале 1990-х Нетаньяху регулярно посещал Австралию», — отметил Бен-Менаше.