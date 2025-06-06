Администрация Трампа давит на Сенат для смягчения антироссийских санкций

06 июня 2025, 21:06

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Администрация президента США пытается убедить сенатора американского Конгресса Линдси Грэма* сильно ослабить антироссийские санкции и дать Трампу контроль над их введением, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.





Отмечалось, что американская Конституция наделяет главу государства полномочиями по ведению дипломатических отношений с другими странами.





«Любой пакет санкций должен обеспечивать президенту полную гибкость в ведении желаемой внешней политики», — обратил внимание представитель Белого дома.