Администрация Трампа давит на Сенат для смягчения антироссийских санкций
Администрация президента США пытается убедить сенатора американского Конгресса Линдси Грэма* сильно ослабить антироссийские санкции и дать Трампу контроль над их введением, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.
Отмечалось, что американская Конституция наделяет главу государства полномочиями по ведению дипломатических отношений с другими странами.
«Любой пакет санкций должен обеспечивать президенту полную гибкость в ведении желаемой внешней политики», — обратил внимание представитель Белого дома.
Со слов чиновников Конгресса, администрация Дональда Трампа много раз выходила на связь и пыталась уговорить сенаторов смягчить санкционный законопроект. Предложения подразумевали отмену обязательного характера санкций и включение в них исключений, которые позволят американскому президенту самому выбрать тех, на кого они будут распространяться.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов