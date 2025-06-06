NYT: украинская миссия канцлера ФРГ Мерца в Белом доме провалилась

06 июня 2025, 09:52

Фото: iStock/3dmitry

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц получил теплый прием в администрации президента США Дональда Трампа. Однако его миссия по укреплению поддержки Украины не принесла результатов. Об этом пишет газета The New York Times.





В публикации отмечается, что цель визита немецкого политика заключалась в том, чтобы убедить американского лидера играть более активную роль в поддержке киевского режима. При этом Мерц в беседе с журналистами отметил, что он, как и Трамп, выступает за скорейшее завершение конфликта.

«Мерц получает теплый прием, но не может заручиться поддержкой Трампа в отношении России», — говорится в сообщении издания.