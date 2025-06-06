Медведев выразил готовность России примирить Маска и Трампа: «Не ссорьтесь, ребята»
Медведев: РФ поможет помирить Маска и Трампа за вознаграждение
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ссору президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска в соцсети Х.
Со слов Дмитрия Медведева, Россия готова помочь Илону Маску и Дональду Трампу «заключить мирное соглашение» за разумное вознаграждение. Зампред Совбеза обратил внимание, что в качестве оплаты Москва примет акции Starlink.
«Не ссорьтесь, ребята», — добавил российский политик.
Напомним, в четверг между президентом США и предпринимателем случилась публичная перепалка из-за предложенного Трампом масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал «отвратительной мерзостью».
Основатель SpaceX также призвал «убить законопроект». Американский лидер в ответ заявил, что разочарован Маском, поскольку «сделал для него многое». После этого предприниматель выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.