WP: Трамп собирается избавиться от своего электрокара Tesla
Президент США Дональд Трамп собирается продать или подарить свой красный электромобиль Tesla, проинформировала газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.
Отмечалось, что глава государства купил электромобиль в начале 2025 года в поддержку компании предпринимателя. Слухи о намерении Дональда Трампа избавиться от транспортного средства появились на фоне разногласий президента и основателя SpaceX.
Напомним, в четверг между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который предприниматель назвал «отвратительной мерзостью».
Илон также призвал «убить законопроект». Американский лидер в ответ заявил, что разочарован Маском, поскольку «сделал для него многое». После этого предприниматель выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
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