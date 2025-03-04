Администрация Трампа готова отменить санкции против России

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Администрация президента США Дональда Трампа готова вести диалог об отмене санкций против России в энергетической сфере. Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Нынешняя администрация США абсолютно открыта к тому, что (санкции), принятые при Байдене, должны быть пересмотрены с целью их отмены», — рассказал политик в эфире телеканала М1.
Соответствующее заявление Сийярто сделал после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне. По его словам, санкции негативно влияют на сотрудничество в сфере ядерной энергетики. К тому же ограничения затрудняют Венгрии покупку российского газа.
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Иван Мусатов