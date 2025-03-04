Стало известно, что Трамп попросил Путина об услуге

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина о посредничестве в возможных американо-иранских переговорах, касающихся ядерной программы Тегерана. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Трамп напрямую спросил об этом президента Путина в телефонном разговоре в феврале, а высокопоставленные должностные лица его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии несколько дней спустя (...). Администрация Трампа поддерживает контакты с Ираном по таким вопросам, как ядерная программа Тегерана», — сказано в материале.По информации источников, Путин согласен на предложение республиканца.
Ранее стало известно, какое распоряжение может отдать Дональд Трамп.
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Никита Кротов