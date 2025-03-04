Россия и США договорились в Саудовской Аравии об отдельных переговорах по Ирану

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Об отдельных переговорах по Ирану договорились Россия и США в Саудовской Аравии. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков.
«Мы обсуждали ситуацию вокруг Ирана и договорились, чтобы провести отдельные переговоры на этот счет», — прокомментировал он.Ушаков добавил, что американская сторона пока не подавала дополнительные сигналы по данной теме.
Перед этим агентство Bloomberg писало, что хозяин Белого дома Дональд Трамп обратился к Путину с просьбой выступить в качестве посредника в американо-иранских переговорах. Авторы материала уточнили, что, по данным источников, российский лидер дал свое согласие.
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Никита Кротов