Экономист раскрыл, к чему приведет конфискация Европой российских активов

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Конфискацию Европой российских активов невозможно провести законным путем, а потому такое решение снизит привлекательность европейских стран для инвесторов и деловых партнеров. Об этом заявил доцент ГУУ, экономист Максим Чирков. К тому же, по его мнению, ЕС столкнется с ответными аналогичными мерами со стороны России.
«Уровень политической напряженности, который способствовал возникновению текущих инициатив, значительно снизился. Российская прагматика начинает преобладать над политическими нарративами, и эта тенденция, скорее всего, будет усиливаться в будущем», — отметил эксперт в разговоре с «Известиями».В то же время доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сравнил государственный долг России и США. В беседе с «Газетой.Ru» экономист пояснил, что американская задолженность превышает российскую в 115 раз. По его словам, госдолг России на сегодняшний день достигает 28 триллионов рублей, где только 4,5 триллиона относятся к внешнему долгу, или 14% от ВВП страны.
«По состоянию на конец февраля, госдолг США составляет $36,5 трлн. В рублевом эквиваленте это 3 212 трлн рублей (3,2 квадриллиона рублей). Это составляет 123% от ВВП США (на 23% выше, чем ВВП США). Рекомендуемое по международным стандартам отношение госдолга к ВВП составляет не более 60%, то есть данный показатель в США превышен более чем в два раза», — рассказал он.Читайте также:
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